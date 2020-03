Coronavirus: nello stato di New York 25.665 casi e la metà morti Usa

Nello stato di New York sono state testate 92 mila persone, i casi accertati di coronavirus sono 25.665, i morti 250, quasi la metà dei 547 decessi registrati in tutti gli Stati Uniti; 3.234 sono le persone ricoverate.

Lo ha riferito il governatore Andrew Cuomo. “La Fema (l’agenzia federale per le emergenze) ha inviato 400 ventilatori – ha aggiunto Cuomo – ripeto, 400 ventilatori per New York, ma noi ne abbiamo bisogno di 30 mila. E’ inspiegabile che il governo non ci abbia ancora aiutato”.

