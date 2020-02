Coronavirus news: le parole di Attilio Fontana a Mattino Cinque | Video Mediaset

Coronavirus, le ultime notizie a Mattino Cinque con le parole in diretta di Attilio Fontana, Governatore della Lombardia. E’ psicosi Coronavirus al Nord Italia e non solo. Nel giro di 72 ore si è passata da 1 a 165 contagi con un boom di ammalati in Lombardia. 4 le persone decedute, persone anziane con problemi di salute pregressi. E’ allarme in tutta Italia con i supermercati presi d’assalto e città fantasma come Milano.

A Mattino Cinque è intervenuto in diretta del Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, per commentare quanto sta succedendo.

Ecco il video Mediaset con l’intervento del Governatore della Regione Lombardia a Mattino Cinque.

