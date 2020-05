SIENA (ITALPRESS) – A causa dell’emergenza coronavirus nel 2020 il Palio di Siena non si correra’ ne’ a luglio ne’ ad agosto.

“E’ la prima volta che accade dopo la Seconda Guerra Mondiale – scrive su facebook il sindaco Luigi De Mossi – E’ stata una decisione sofferta ma unanime. C’e’ stata la massima condivisione e c’e’ in tutti il massimo dispiacere. In queste condizioni non e’ possibile celebrare la Nostra Festa. Il #Palio e’ una festa di popolo e in questo momento, con queste condizioni non la si puo’ vivere. Il controllo sul distanziamento sociale sarebbe impossibile. Avevamo tenuto una porta aperta,

Coronavirus, non si correrà il Palio di Siena 2020

