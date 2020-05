ROMA (ITALPRESS) – Il numero dei morti in Italia tocca il suo minimo degli ultimi due mesi. Secondo i dati sulla diffusione del coronavirus resi noti dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore sono morte 153 persone per un totale di 31.763 decessi.

Si registra, quindi, il numero più basso dopo il 9 marzo scorso quando, appena avviate le misure di lockdown, i nuovi decessi erano 97. Ieri, invece, i morti erano 242. Il totale delle persone che ad oggi hanno contratto il virus è di 224.760, rispetto a ieri ci sono 875 casi in più. La curva degli attualmente positivi continua a scendere: i casi oggi sono 70.187,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, numero dei morti tocca il minimo degli ultimi 2 mesi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento