Coronavirus, nuove ricerche al Policlinico militare del Celio

ROMA (ITALPRESS) – Tre reparti che si occupano di progetti di ricerca di base, traslazionale, applicata e diagnostica, sviluppo di reagenti impiegabili nei teatri operativi, allestimento di kit di rilevazione biologica. Questa la struttura del Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare di Roma, che da circa 20 anni si occupa di studiare microorganismi potenzialmente in grado di essere utilizzati o manipolati per azioni di bioterrorismo, che ha impiegato continuativamente tutto il proprio personale fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Il Dipartimento, tra le attività condotte in questi mesi, ha avviato una serie di ricerche in collaborazione con altri enti che hanno portato a sequenziare i genomi virali responsabili della malattia covid-19,

