Coronavirus, nuovi casi in Catalogna: contatti tra Napoli e consolato a Barcellona

Catalogna, Spagna: i casi di coronavirus sono ancora in aumento. Barcellona-Napoli, in programma l’8 agosto, si giocherà regolarmente al Camp Nou a porte chiuse, ma cresce la preoccupazione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la società partenopea ha avviato contatti diretti con il consolato italiano nella città spagnola per ricevere informazioni più sicure ed attendibili.

