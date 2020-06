Sono 174 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, uno in meno rispetto a ieri. Oltre la metà, 97, sono ancora in Lombardia, che resta la regione più colpita. Gli attualmente positivi sono 16.881 (ieri 16.836). I decessi sono 22, contro gli 8 che ieri avevano fatto registrare il minimo storico dal primo marzo.

Il numero di ricoverati in terapia intensiva resta sotto le 100 unità: sono 98, uno in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate invece con sintomi lievi o in assenza di sintomi sono 1.160, un centinaio in meno di ieri;

L’articolo Coronavirus: oggi 174 nuovi casi (97 in Lombardia). 22 i decessi proviene da Notiziedi.

