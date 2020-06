Coronavirus: oggi 218 casi, ricoveri e decessi ai minimi

Stabile la curva epidemica in Italia, con 218 nuovi casi (di cui 143 in Lombardia, il 65%) contro i 224 di ieri, per un totale di 238.720 persone colpite da Covid-19 dall’inizio della pandemia. I decessi sono 23, contro i 24 di ieri, nuovo minimo dunque dal 2 marzo. Le vittime totali sono 34.657.

Aumentano i guariti, 533 oggi contro i 440 di ieri, per un totale di 183.426. Il numero delle persone attualmente positive scende cosi’ di altre 335 unita’, e oggi sono 20.637. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.

In 12 regioni non si registrano decessi nelle ultime 24 ore: Marche,

