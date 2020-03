Molti club della Capitale, dal Nomentano all’Eur, offrono video-lezioni anche ai non iscritti: l’importante è non stare fermi. Perché l’emergenza potrebbe durare ancora a lungo ed essere sedentari non aiuta a tenere alto l’umore

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, palestra chiusa? Per allenarsi ci sono i social proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento