Coronavirus, Patuanelli: “7 miliardi per il Fondo Pmi. Prestiti attivi in qualche giorno”

Il ministero dello Sviluppo Economico potenzierà l’attuale Fondo di Garanzia per le Pmi. Il fondo arriverà ad avere una dotazione di circa 7 miliardi in più da qui alla fine dell’anno, con “la capacità di generare circa 100 miliardi di euro di liquidità per le aziende fino a 499 dipendenti”. Lo ha annunciato il ministro Stefano Patuanelli: “Abbiamo sempre detto che in questa emergenza saremmo stati al fianco delle nostre imprese – sottolinea Patuanelli in un post su Facebook – e avremmo fatto tutto il necessario per sostenerle”.

Il governo darà il 100% delle garanzie per i prestiti fino a 800mila euro

Il Fondo di Garanzia,

