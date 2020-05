ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo sostenga l’uso di dispositivi riutilizzabili ed ecologici”. E’ l’invito rivolto all’esecutivo da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, preoccupato perchè “dal monouso deriverebbero danni irreparabili all’ambiente”.

E l’argomento sarà al centro di un convegno, martedì 26 maggio, alle 11, in diretta streaming, sul tema “Sicurezza sanitaria e sostenibilità ambientale: la filiera italiana per contrastare il Covid19”. Il convegno è promosso da Fondazione UniVerde, Cooperativa Sociale Quid e Legacoop, in collaborazione con TeleAmbiente, Italpress e SOS Terra Onlus.

L’incontro, articolato in due panel, sarà introdotto da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde,

L’articolo Coronavirus, Pecoraro Scanio “Governo sostenga uso dpi ecologici” proviene da Notiziedi.

