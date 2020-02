Coronavirus: cala numero nuovi casi Italia, -23 in un giorno

Si tratta di dati ancora molto parziali e la sequenza è iniziata da troppo poco tempo, appena 4 giorni, ma il trend sui nuovi contagi di coronavirus in Italia sembra registrare un primo calo. Nel consueto punto delle ore 12 in Protezione Civile il capo dipartimento Angelo Borrelli ha ufficializzato 283 casi totali, con 7 decessi. Contro i 219 registrati ieri alla stessa ora, un aumento quindi di 64 casi. Domenica, invece, alle 12 i casi erano 132, quindi l’incremento era stato di 87 unità, 23 in più rispetto a quello tra ieri e oggi.

L’articolo Coronavirus, per la prima volta oggi à diminuito il numero di nuovi contagi in Italia proviene da Notiziedi.

