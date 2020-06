ROMA (ITALPRESS) – “All’inizio emergenza si realizzavano 7 tamponi ogni 100mila abitanti, il 1 marzo questi tamponi erano diventati 34,9, il 30 marzo erano 789 ogni 100mila abitanti ed eravamo il Paese che al mondo realizzava il numero maggiore di tamponi, il 5 maggio ne realizzavamo 3.157. Siamo passati da febbraio con 7 tamponi ogni 100mila abitanti a maggio con 3.157”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, in audizione presso la commissione Affari sociali alla Camera. “Abbiamo distribuito fino ad oggi 5 milioni di tamponi, questo grazie alla dotazione di reagenti che erano disponibili nei 211 diversi laboratori sul territorio nazionale che erano in condizione di somministrare questi test.

L’articolo Coronavirus, più tamponi e possibile riduzione prezzo mascherine proviene da Notiziedi.

