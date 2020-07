Scatta indagine epidemiologica per tracciare contatti, fanno parte di una comitiva di otto persone che ha soggiornato in una casa vacanze. Una ragazza positiva era stata in un’altra località balneare della Campania

