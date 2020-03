Coronavirus, positivo un detenuto a Voghera

ROMA (ITALPRESS) – Un detenuto del carcere di Voghera (Pavia) e’ positivo al Covid-19. Lo conferma il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), spiegando che l’uomo e’ ora ricoverato presso l’ospedale civile cittadino.

Dal momento dell’esito del tampone effettuato sull’uomo, i suoi compagni di cella sono stati posti in quarantena precauzionale per 14 giorni, come impongono le disposizioni sanitarie vigenti, e l’intera sezione e’ stata isolata, spiega il Dap in una nota, che sottolinea: “Ai detenuti e’ stata spiegata la situazione, che e’ stata compresa e accettata, considerata la situazione di emergenza dovuta al rischio di contagi”.

“Si tratta di uno dei rari casi,

