MILANO (ITALPRESS) – L’emergenza Coronavirus sta spostando voti sui partiti maggiori ed erodendo i consensi nei confronti dei movimenti piu’ piccoli. E’ quanto emerge dall’ultima rilevazione Swg. Se si votassi oggi, il primo partito rimarrebbe la Lega, la quale raccoglierebbe il 31% dei consensi, lo 0,4% in piu’ rispetto al 6 marzo, ma comunque il 3% in meno se confrontato con le elezioni europee dello scorso anno. Quasi l’1% in piu’ invece per il Partito Democratico, che raggiungerebbe il 20,5% rispetto al 19,6% di inizio mese. Perderebbe solo lo 0,2% il Movimento 5 Stelle (13,2%), comunque in continua decrescita. Stabile al 12% Fratelli d’Italia,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus premia partiti maggiori e Italiani favorevoli a misure proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento