In città ci sono 1378 ammalati, in provincia 3278, quindi ben 634 nuovi casi in un giorno. Gallera: vicini al “punto di rottura» del sistema sanitario, servono misure più rigide. In regione altri 209 morti, +2171 contagi, oltre mille in terapia intensiva

