Coronavirus: primo caso in Belgio; è rimpatriato da Wuhan

Primo caso accertato di Coronavirus in Belgio. La ministra della sanità, Maggie De Block, ha annunciato in un comunicato che uno dei nove cittadini belgi rimpatriati domenica da Wuhan è infettato dal Coronavirus. “I nove compatrioti che sono arrivati domenica sera da Wuhan hanno subito ieri dei test approfonditi all’ospedale militare di Neder-Over-Heembeek”, ha spiegato la ministra: “uno di loro sembra essere infettato dal nuovo Coronavirus. I risultati dei test degli altri compatrioti sono negativi”. Secondo il comunicato, la persona risultata positiva al Coronavirus per il momento non presenta sintomi ed è trasferita all’ospedale universitario Sant Pierre di Bruxelles, uno dei due centri approntati in Belgio per fronteggiare casi di Coronavirus.

