Oggi – e fino a domenica – presidiati caselli autostradali e stazioni ferroviarie contro i furbetti e iniziative estemporanee a San Giovanni. Da lunedì con più gente per strada attenzione a mezzi pubblici, parchi, mascherine indossate e code fuori dai take away

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, Primo maggio e Fase 2 Proteste a sorpresa e controlli alle file proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento