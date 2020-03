Coronavirus, Raoul Bova: “Farò una serie tv sui volontari della Croce Rossa”. L’annuncio social

Coronavirus, il dramma che sta vivendo tutto il mondo diventerà presto una fiction tv con un protagonista d’eccezione: Raoul Bova. L’attore con un messaggio su Instagram ha informato il suo pubblico del progetto: “Farò una serie tv sui volontari della Croce Rossa”.

Raoul Bova, un nuovo progetto sul coronavirus: una fiction di 12 puntate

L’attore di molti film di successo è in quarantena come ognuno di noi. Il decreto governativo impone che ogni individuo resti a casa affinchè si possa debellare la pandemia da covid-19. In una diretta Instagram ha dichiarato che sta lavorando ad un nuovo progetto che racconterà le difficoltà dei volontari della Croce Rossa alle prese con gli infettati e alla situazione che mai ci saremmo aspettati di vivere in questo 2020.

“Sono davvero molto colpito dal duro lavoro che i volontari stanno svolgendo quotidianamente- esordisce su Instagram l’attore- anche a costo della loro vita, a favore di tutti i cittadini italiani. Sono i nostri eroi, da sostenere in ogni modo possibile. Appena finito questo incubo, li racconterò in una serie tv che ne narrerà il grande operato in occasione di questa pandemia globale, ma anche in tutti i contesti emergenziali nazionali e internazionali”.

L’annuncio di Raoul Bova, Ambassador della Croce Rossa Italiana, su Instagram

La fiction che racconta l’emergenza sanitaria da pandemia da coronavirus, che ha colpito l’Italia così come tutto il mondo, sarà una co-produzione internazionale tra la Connecting Talents e la RB Production e racconterà la storia della Croce Rossa a livello nazionale e internazionale.

Tutte le difficoltà del personale medico e paramedico e di coloro che si mettono a disposizione giornalmente per aiutare i malati di covid-19. Turni massacranti, ore e ore negli ospedali per cercare di portare, anche una semplice parola di conforto.

Il progetto prevede la realizzazione di 12 puntate (6 serate) ed hanno l’obiettivo di rendere noto a tutto il mondo l’impegno, gli atti di eroismo di tutti i volontari della Croce Rossa, la più grande Organizzazione di Volontariato del mondo.

No sappiamo quale sarà il titolo della fiction né quale broadcaster trasmetterà la serie tv ma di certo la scelta delle location sarà emblematico: tutte le zone rosse considerate a rischio, ovviamente dopo la fine della quarantena che ci auguriamo possa finire il più presto possibile.

L’attore ringrazia tutti i medici, gli infermieri e tutti coloro che si stanno adoperando in questa situazione drammatica. Li chiama eroi, perchè in definitiva è quello che sono. Storie intense, particolari di impegno e di umiltà dove anche una semplice parola di conforto è qualcosa di unico. Grazie.

