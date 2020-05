BOLOGNA (ITALPRESS) – “I medici avranno un ruolo fondamentale nell’ulteriore passo avanti che ci prepariamo a fare nella lotta al Coronavirus, con l’aumento del numero dei test sierologici attraverso l’ampliamento dello screening regionale. Test che potranno eventualmente fare anche i privati cittadini nei laboratori autorizzati dalla Regione, ma solo se il proprio medico riterra’ vi sia la necessita’ di effettuarlo, sulla base dello stato di salute del proprio assistito e di valutazioni sanitarie che lui solo potra’ fare. Servira’ infatti la ricetta bianca, che certo non verra’ rilasciata in automatico, ne’, tantomeno, si trattera’ di un passaggio formale. Per questo,

Coronavirus, Regione allarga campagna screening sierologico

