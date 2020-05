Un solo contagio da coronavirus è stato registrato in Calabria, dove ad oggi sono stati effettuati 38.461 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.119 (+1 rispetto a ieri), quelle negative sono 37.342. E’ quanto si legge nel bollettino della Regione.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: A Catanzaro: 46 in reparto; 2 in rianimazione; 59 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 32 deceduti. A Cosenza: 21 in reparto; 284 in isolamento domiciliare; 124 guariti; 29 deceduti. A Reggio Calabria: 18 in reparto; 2 in rianimazione; 125 in isolamento domiciliare; 96 guariti; 16 deceduti. A Crotone: 7 in reparto;

L’articolo Coronavirus, registrato un solo contagio proviene da Notiziedi.

