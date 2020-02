Coronavirus: Renzi, l’Italia rischia un disastro economico

“Viviamo ore molto difficili, soprattutto in alcune regioni del Nord. Ma è l’intero Paese a rischiare un disastro economico senza precedenti. Il Coronavirus va messo sotto controllo. Ma contemporaneamente vanno attuate misure efficaci soprattutto per le piccole e medie imprese che rischiano di pagare un prezzo salatissimo”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua e-news. “Se ci mettiamo tutti insieme – senza distinguo assurdi – possiamo farcela” ha aggiunto Renzi. “Seguiamo tutti i suggerimenti degli esperti (a proposito, non si trova più un NoVax nemmeno a pagarlo in Italia, bene. Quando la realtà chiama, la scienza vince sul populismo e sulla superstizione) e cerchiamo di superare questa fase di tensione.

