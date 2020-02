Coronavirus, rientra la corsa ai supermercati

ROMA (ITALPRESS) – Pasta, latte, sugo, zucchero. E non solo. Una vera e propria corsa all’accaparramento per effetto della paura da isolamento, una caccia alle provviste, per rifornire di scorte le dispense. Gli effetti del coronavirus sulla spesa degli italiani di ogni giorno sono diventate immagini per le tv di mezzo mondo: carrelli strapieni spinti da clienti con il viso coperto dalle mascherine, file all’esterno dei supermercati, scaffali rimasti semivuoti dopo una mezza giornata di acquisti. Scene apocalittiche che pero’ sarebbero, e ce lo auguriamo tutti, destinate agli archivi.

Per Stefano Crippa, direttore dell'area comunicazione e ricerche di Federdistribuzione,

