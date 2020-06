Il provvedimento firmato dalla sindaca, in vigore fino al 30 giugno, liberalizza l’esercizio dell’attività per le categorie nelle quali è maggiore l’avvicendamento tra i clienti o che possono trarre vantaggio dall’apertura fino a tardi per intercettare i flussi

L’articolo Coronavirus Roma: gelaterie, pizzerie, parrucchieri ed estetiste senza più orari di chiusura proviene da Notiziedi.

