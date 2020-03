Lo ha deciso il Comitato provinciale riunito in Prefettura. Il Comune, di concerto con le altre istituzioni, non ha chiesto i militari per i controlli su strada. Intanto cento aziende chiedono al prefetto Pantalone di poter lavorare nelle filiere delle attività in funzione

L’articolo Coronavirus, Roma rinvia l’utilizzo dell’Esercito: non servono rinforzi proviene da Notiziedi.

