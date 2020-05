È “cautela» la parola d’ordine per la fase 2, ripetuta dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti: principio ispiratore delle linee-guida per la ripartenza che, da domani, scandisce il percorso a tappe della convivenza con il virus. E per controllare che bus e metro non siano troppo affollati ci saranno in azione le pattuglie delle forze dell’ordine

L’articolo Coronavirus Roma, ultime notizie Fase 2 al via da domani: le regole Carceri, arrivano 62 operatori sanitari proviene da Notiziedi.

