“Questa crisi non durera’ sei giorni o sei settimane. Più probabilmente durerà sei mesi. Per cui dobbiamo darci delle regole”. Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook.

pc/red

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, Sala “Crisi sarà lunga,Governo dica come aiuterà” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento