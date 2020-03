“Il fronte Milano resiste al coronavirus. E’ importante che a Milano si resista alla diffusione del virus per la nostra salute e diamo tempo agli ospedale di incrementare l’offerta di posti letto e in terapia intensiva”. Cosi’ il sindaco Beppe Sala in un video.

L'articolo Coronavirus, Sala: "Milano resiste al virus" proviene da Italpress.

