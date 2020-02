MILANO (ITALPRESS) – Il Cda di Federlegno Arredo Eventi si e’ riunito oggi in seduta straordinaria e, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, ha scelto di posticipare l’edizione del Salone del Mobile Milano a giugno, dal 16 al 21.

La conferma della manifestazione – fortemente appoggiata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala – consente alle imprese, chiamate a un’importante prova di responsabilita’, di presentare il proprio lavoro gia’ finalizzato al pubblico internazionale che attende l’appuntamento annuale con il Salone del Mobile quale punto di riferimento della creativita’ e del design.

“Sto chiedendo agli amici del settore dell’arredamento uno sforzo

perche’ in questo momento Milano non puo’ fermarsi – ha commentato

il sindaco di Milano Giuseppe Sala – Dobbiamo lavorare perche’

questo virus non si diffonda,

Coronavirus, Salone Mobile Milano rinviato a giugno

