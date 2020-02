“Sto chiedendo agli amici del settore dell’arredamento uno sforzo perche’ in questo momento Milano non puo’ fermarsi. Dobbiamo lavorare perche’ questo virus non si diffonda, ma non si deve nemmeno diffondere il virus della sfiducia. – ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

pc/com

L’articolo Coronavirus, Salone Mobile MIlano rinviato a giugno proviene da Italpress.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, Salone Mobile MIlano rinviato a giugno proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento