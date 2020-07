ROMA (ITALPRESS) – “Per i tempi si è sempre parlato di 12-18 mesi dall’inizio della pandemia. Io sono ottimista: ci sono 166 studi avviati, 24 sono già in sperimentazione, 5 nell’ultima fase di ricerca. Siamo ottimisti, non credo che ne arriveranno un centinaio, l’importante è che alla fine ce ne siano 2-3”. Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, a 24 Mattino su Radio 24, in merito alla ricerca sul vaccino anti-Covid.

“Si stanno facendo passi avanti come non si erano mai fatti prima – ha spiegato -. La ricerca ha i suoi tempi, che si possono comprimere ma fino a un certo punto,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, Scaccabarozzi “Non lasciare indietro nessuno sui vaccini” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento