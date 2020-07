Coronavirus, scendono dello 0,6% le imprese attive in Lombardia

MILANO (ITALPRESS) – Le nuove iscrizioni in Lombardia nel corso del secondo trimestre sono state 8.346, con una variazione del -43,9% su base annua. Anche le cessazioni (9.880 movimenti) mostrano un calo rilevante anche se di entità inferiore (-14,7%), determinando un saldo negativo per 1.534 posizioni in un trimestre che invece è solitamente caratterizzato da un segno positivo. Il risultato è anche frutto dell’intensa attività di pulizia degli archivi amministrativi da parte delle Camere di Commercio, che hanno proceduto ad eliminare numerose posizioni non più operative. Al netto di quelle d’ufficio, il calo delle cancellazioni risulta più sensibile (-34,9%) e il peggioramento del saldo meno marcato.

