Coronavirus: si studia volo per gli italiani sulla Diamond Princess

Le autorità italiane studiano un possibile volo per rimpatriare i dieci connazionali bloccati come passeggeri a bordo della nave da crociera Diamond Princess ancorata nella baia di Yokohama, in Giappone. Secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche, la questione è stata trattata in un incontro tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. A bordo, oltre ai passeggeri, vi sono altri 25 italiani, membri dell’equipaggio, tra i quali il comandante della nave.

