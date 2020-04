ROMA (ITALPRESS) – Elisa e Tommaso Paradiso hanno messo a disposizione della campagna di comunicazione del Governo a sostegno della Protezione civile il loro brano inedito Andra’ tutto bene, composto in questi giorni di isolamento forzato in diretta Instagram con i loro fan. Il brano accompagnera’ la campagna istituzionale promossa dal Ministero per i Beni e le Attivita’ culturali e per il Turismo per incentivare le donazioni per affrontare l’emergenza covid-19, e disponibile da ieri su tutte le piattaforme digitali.

“Trovo emozionante – dice il presidente Siae Giulio Rapetti Mogol – la spontaneita’ con cui si stanno moltiplicando le iniziative di solidarieta’ in questi giorni di emergenza,

L’articolo Coronavirus, Siae con Elisa e Paradiso a sostegno Protezione civile proviene da Notiziedi.

