PODGORICA (MONTENEGRO) (ITALPRESS) – Il Palazzo del Presidente del Montenegro e quello del comune della capitale Podgorica si sono illuminati stasera a sottolineare il senso di solidarieta’ e di unione che coinvolge tutti, al di la’ di qualsiasi confine, in un momento davvero difficile.

Il Presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha inviato una lettera di sostegno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e per il suo tramite al popolo italiano per l’epidemia che ha colpito la nazione italiana.

“Con preoccupazione e compartecipazione seguiamo la situazione in Italia, nostro Paese amico, che ha causato centinaia di vittime tra i suoi cittadini mentre decine di migliaia sono sottoposti a cure mediche.

L’articolo Coronavirus, solidarieta’ del Montenegro: “Vicini al Popolo italiano” proviene da Notiziedi.

