Coronavirus, Solinas chiede i danni per la campagna contro la Sardegna

CAGLIARI (ITALPRESS) – La maggioranza è compatta attorno all’idea di avanzare azioni legali in risposta all’allarme sollevato dai media sull’aumento dei contagi nell’isola. E’ quanto emerso al termine della riunione di maggioranza di oggi pomeriggio alla vigilia della discussione sulla riforma sanitaria. Nella seduta del Consiglio in programma domani alle 11 è infatti prevista anche la discussione sugli attacchi mediatici delle ultime settimane, caldeggiata particolarmente dal presidente dell’assemblea Michele Pais. Il governatore Solinas ha chiesto ai legali di analizzare l’impatto che il battage mediatico sui contagi ha causato sull’economia turistica nel mese di agosto, preparando così il terreno per un’eventuale richiesta di risarcimento danni.

