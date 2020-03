Noah, appena nato, è stato trasferito nelle stanze a pressione negativa allestite in pediatria e posto in incubatrice. Il primo tampone naso-faringeo del bimbo, effettuato dopo la nascita, è risultato negativo. Ne verrà ripetuto un altro, come da protocollo

L’articolo Coronavirus: sta bene Noah, il bimbo nato al Gemelli da mamma positiva proviene da Notiziedi.

