Coronavirus, tante iniziative dagli azzurri

In questo periodo duro che sta colpendo il nostro paese e, quindi, anche il mondo del calcio è bene sempre ricordare che siamo tutti nella stessa situazione e fare in modo che prevalga la voglia di aiutare il prossimo. E in questi valori si rispecchiano i calciatori del Napoli che non hanno esitato ad aprire raccolte fondi o a donare in prima persona. L’aiuto agli ospedali campani da parte della società partenopea è stato importante sia per le cifre che per la situazione.

Gli azzurri nel sociale

Sono tanti gli azzurri che si sono impegnati nell’ambito sociale dunque. Lorenzo Insigne è stato protagonista anche di un aiuto importante all’Ospedale Cotugno. Sui social ha invitato i tifosi a farsi avanti mentre l’entità della sua donazione è stata svelata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca (100 mila euro). Protagonisti anche tutti gli altri compagni di squadra: Marta Ponsati, compagna di Callejon, ha subito invitato tutta la squadra ad una raccolta fondi per il Cotugno, arrivata quasi a 800mila euro. Successivamente ha lanciato un’altra campagna anche Jessica Ziolek, compagna di Milik, appoggiata da tutta la squadra con offerte e condivisioni sui social. E potrebbe non finire qui, considerando la crescita dei contagi degli ultimi giorni e l’emergenza che inizia a mettere in ginocchio le strutture campane.

