Il ragazzo, sano e senza patologie pregresse, ha contratto il Covid e in 4 giorni è finito in Rianimazione, dove è rimasto per due mesi collegato alla macchina per la circolazione extracorporea. Primo intervento di questo genere in Europa

L’articolo Coronavirus, trapianto di polmoni a Milano: 18enne salvato con intervento record proviene da Notiziedi.

