MILANO (ITALPRESS) – Il Cda di UBI Banca ha deliberato lo stanziamento di un’erogazione liberale per un importo pari a 5 milioni, destinati a finanziare enti e operatori direttamente attivi nella gestione della forte emergenza Covid-19.

Le erogazioni che avverranno in collaborazione con le Fondazioni di Territorio collegate alla banca, interesseranno le aree di presenza dell’istituto, con particolare riguardo per la Lombardia e per le province di Bergamo e Brescia, a oggi tra le piu’ colpite. Per dare immediata concretezza al proprio impegno UBI Banca donera’ due ambulanze che verranno destinate in tempi ridottissimi proprio a queste due province.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, Ubi Banca sostiene con 5 mln istituzioni sanitarie proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento