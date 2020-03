I governi dell’Unione Europea si sono dati due settimane di tempo per presentare nuove proposte per un’azione fiscale coordinata per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Lo prevede il documento finale del vertice Ue.

La discussione si è arenata dopo che Giuseppe Conte e Pedro Sanchez hanno respinto le proposte contenute nella bozza preparata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Italia e Spagna ritengono insufficiente l’approccio Ue per il ricorso a nuovi strumenti finanziari, tra cui i coronabond che Germania e Paesi nordici hanno bocciato. Se ne riparlerà tra due settimane.

C’è stato un dibattito molto vivace ed alla fine sono passate molte delle posizioni italiane,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, Ue si aggiorna tra due settimane proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento