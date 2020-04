A scuola non si torna perché ci sono ancora troppi rischi. Questo il pensiero della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in un’intervista sul Corriere della sera in cui fa presente che si “allontana sempre di più la possibilità di riaprire a maggio» e che ……

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, ultime notizie dall’Italia. Azzolina: “Non si torna a scuola. A giorni la decisione» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento