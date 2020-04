Coronavirus, un milione di ritorno al lavoro: gli appelli di Sala e Fontana a Conte

Vertice in Prefettura, prima visita del premier dall’inizio dell’epidemia. Colloqui con Bonomi e Sangalli. Studio sui rientri in ufficio: il 30% sarà in smart working. La Regione: “Resti l’obbligo di mascherina». Dubbi del sindaco su app, parchi e controlli: “Servono regole e organizzazione. Più aiuti alle famiglie»

