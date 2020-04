Coronavirus, Unipa attiva raccolta fondi per Policlinico “Giaccone”

L’Università degli Studi di Palermo attiva una raccolta fondi a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Con la raccolta fondi “Tanti piccoli gesti per un grande aiuto”, si legge in una nota, i componenti della comunità universitaria, i cittadini, le aziende possono donare un proprio contributo per sostenere il finanziamento della nostra struttura ospedaliera Policlinico Giaccone in particolare per l’acquisto di dispositivi di protezione, farmaci e apparecchiature fondamentali per la cura dei pazienti affetti da Covid-19.

“La drammatica situazione che stiamo vivendo – commenta il rettore Fabrizio Micari – ha immediatamente visto la mobilitazione responsabile di tutta la comunità universitaria.

