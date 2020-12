Coronavirus, Zaia “In Veneto individuati casi variante inglese”

ROMA (ITALPRESS) – “La vigilia di Natale l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha individuato, tra i campioni di pazienti positivi al Covid, la variante inglese”.

Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa sulla situazione Covid. “Abbiamo scientificamente dimostrato che il virus estivo non c’entrava niente nè con quello della prima fase nè con quello di adesso. Il contagio di oggi, dai nostri dati, non è con la mutazione che avevamo questa estate”, ha aggiunto Zaia.

Sono “tre i soggetti rientrati dal Regno Unito, in questi giorni, due donne e un uomo” positivi al Covid,

