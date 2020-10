MILANO (ITALPRESS) – “Se paragonassimo la situazione a un semaforo, oggi siamo al semaforo arancione. Abbiamo lasciato il verde. Dire che la situazione è sotto controllo è una grande parola, però è pur vero che in questo momento abbiamo 70 persone in terapia intensiva e 580 persone ricoverate. La punta massima di marzo è stata 356 persone in terapia intensiva e 2400 ricoverati. La crescita è più lenta e il 96-97% dei positivi non sviluppa sintomi. Questo non vuol dire che dobbiamo fare la ‘festa della liberazionè e dobbiamo essere sul pezzo, pronti al peggio”. Così a Sky TG24, il governatore della Regione Veneto Luca Zaia.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, Zaia “In Veneto siamo al semaforo arancione” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento