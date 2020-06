Coronavirus, Zaia “Scandaloso non ci siano risposte su centri 0-3 anni”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Stiamo portando avanti tutte le linee guida. Di fatto le abbiamo chiuse tutte. Stiamo attendendo convocazione da parte del governo per capire cosa si farà rispetto a queste linee guida”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nella consueta conferenza stampa sui numeri del coronavirus. “Abbiamo ancora in piedi – ha continuato – lo 0-3 anni che vorremmo attivare nei centri estivi. E’ scandaloso che, nonostante siano passati dieci giorni con le linee guida approvate all’unanimità dalle regioni, in virtù di un dibattito interno tra ministri al governo, non si siano ancora date risposte”.

