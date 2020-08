Coronavirus, Zaia “Veneto sotto controllo, non siamo un lazzaretto”

RIMINI (ITALPRESS) – “Se fai i tamponi trovi i contagi, in Veneto

la situazione è sotto controllo: ci sono 6 pazienti in terapia

intensiva e 118 persone ricoverate. Finiamola di far passare la

regione come un lazzaretto”. Così Luca Zaia, presidente della

regione Veneto, nel corso del Meeting di Rimini.

