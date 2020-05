Coronavirus: Zingaretti “Altri 13 milioni per sostegno all’affitto”

ROMA (ITALPRESS) – La Giunta regionale del Lazio ha approvato un ulteriore stanziamento di 13 milioni di euro per il sostegno alla locazione, portando quindi a 56 milioni di euro l’investimento complessivo per aiutare le famiglie in difficolta’ con il pagamento dell’affitto. In particolare, le risorse sono state recuperate dal fondo per la morosita’ incolpevole e permetteranno di soddisfare le migliaia di richieste pervenute finora. Oltre 200 Comuni del Lazio, che hanno inviato il fabbisogno specifico, nei prossimi giorni riceveranno integralmente il contributo richiesto, mentre agli altri Comuni che hanno mandato solo l’elenco delle domande verranno assegnate le risorse in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti disponibili.

